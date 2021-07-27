/642441/علاقة-غير-شرعية-تفاصيل-صادمة-أثناء-التحقيقات-مع-فتاة-الهوهوز

بدأت النيابة العامة التحقيق مع فتاة «كائن الهوهوز»، وصديقها بعد ضبطهما أمس الإثنين 26 يوليو 2021، في إحدى الشقق السكنية بمنطقة العجمي بالإسكندرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على فتاة «كائن الهوهوز»

عرض 5 مقاطع فيديو تحتوي على إيحاءات جنسية

ومثلت المتهمة أمام الجهات المختصة، وبدأوا في عرض 5 مقاطع فيديو لها تحتوي على إيحاءات جنسية، وعبارات خارجة من شأنها التحريض على البغاء وممارسة الدعارة.

وكشفت التحريات والتحقيقات، عن أن الفتاة على علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني، وأن دوره يتمثل في تصوير فتاة كائن الهوهوز، وبث مقاطع الفيديو على منصة «تيك توك» لتحقيق أرباح مادية.

القبض على فتاة كائن الهوهوز

القبض على فتاة كائن الهوهوز وصديقها كانت مباحث الإدارة العامة للآداب، تمكنت من ضبط فتاة تطلق على نفسها «كائن الهوهوز» عبر منصات «تيك توك» وصديقها، بعد أن فحصت عددا من الفيديوهات التي جرى بثها، عبر تطبيق التيك توك،.

وحرزت القوات عدد من الفيديوهات، وأثناء استجواب فتاة الهوهوز اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت أنها تقوم بتصوير الفيديوهات لتحقيق أرباح مادية، وأن الشاب - المتهم الثاني - الذس يقوم بتصويرها على علاقة بها بعد انفصالها عن زوجها منذ فترة زمنية كبيرة.