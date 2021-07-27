رئيس البرلمان فى ختام دور الإنعقاد الأول: الأحزاب السياسية تمثل الإرادة الحقيقية للمواطن والمصلحة العامة للوطن«صور»

/642440/رئيس-البرلمان-فى-ختام-دور-الإنعقاد-الأول-الأحزاب-السياسية تمثل-الإرادة-الحقيقية-للمواطن-والمصلحة-العامة-للوطنصور

أكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، أن أهم ما تتميز به برلمان 2020\2021، هو احتواؤه على تركيبة متنوعة من الأحزاب السياسية تمثل الشعب كله،إضافة إلى تمثل الإرادة الحقيقية للمواطن، والمصلحة العامة للوطن،مضيفا”ومن الإنصاف أن نقول أن المعارضة ما أخذت حظاً مثلما أخذت فى هذا المجلس، وأن الأغلبية ما وجهت نقداً مثلما وجهت فى هذا المجلس”.

دوت الخليج يرصد تفاصيل كلمةرئيس مجلس النواب بشأن ختام دور الانعقاد الاول

ختام دور الإنعقاد الأول

وأشار المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، رئيس مجلس النواب،فى كلمته خلال ختام دور الانعقاد الأول فى الفصل التشريعي الثاني،إلى نجاح المجلس فى إعطاء المعارضة فرصتها، موضحا”فما ادخرت جهداً فى دعم الممارسة الديمقراطية، وما تخلفت عن تأييد الحوار الديمقراطى، إذ إن نجاح المجلس ينسب إلينا جميعاً”.

المعارضة والأغلبية فى برلمان 2020\2021

قانون الثروة السمكية الجديد

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، خلال الجلسةالعامة اليوم الثللاثاء ،نهائيا على مشروع قانون إصدار قانون حمايةو وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

كما وافق أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بشأن تخفيف الأعباء علي الصيادين عن استخراج التراخيص الخاصة بهم والرسوم المقرره بشأنها، حيث بمشروع القانون المقدم من الحكومة هي بحد أقصي 8آلاف جنيه، إلا أن مقترح زعيم الأغلبية تحدث عن 5آلاف جنيه.

وتتبلور فلسفة مشروع القانون في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.