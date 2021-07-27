/642438/تعفن-وانتفاخ-تام--كواليس-العثور-على-جثة-تاجر-في-الشروق-في-ظروف-غامضة

عثر رجال المباحث بالقاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث، منذ قليل، على جثة متعفنة لتاجر داخل شقته في مدينة الشروق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بإنتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

كما صرحت النيابة العامة بالدفن، وكلفت رجال المباحث بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة وغموضها وملابساتها، واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي.

بداية الواقعة

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا من المواطنين، بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بمنطقة الشروق.

وعلى الفور انتلقت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الشقة ملك لتاجر، وبعد استئذان النيابة العامة، جرى كسر باب الشقة، والعثور على جثة التاجر في حاله تعفن وانتفاخ تام.

كما تبين أيضًا، سلامة جميع منافذ الشقة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة، وصرحت النيابة العامة بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وقال مصدر أمني، إنه جرى التحفظ على جميع كاميرات المراقبة في المنطقة تمهيدا لتفريغها لفحص جميع المترددين على المنزل.

وأضاف المصدر الأمني أن تقرير الطب الشرعي سوف يكشف غموض العثور على الجثمان ، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الوفاة أم لا، وبناء عليه سوف يحدد فريق البحث طريقة عمله.