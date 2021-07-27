رئيس النواب فى ختام دور الانعقاد: المجلس كان مدركاً لمدى الحاجة إلى التشريع وملاءمته لمتطلبات التطور والاستقرار«صور»

/642433/رئيس-النواب-فى-ختام-دور-الانعقاد-المجلس-كان-مدركا-لمدى-الحاجة-إلى-التشريع-وملاءمته-لمتطلبات-التطور-والاستقرارصور

قال المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، فى ختام دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، أن المجلس كان مدركاً لمدى الحاجة إلى التشريع ومدى ملاءمته، فكان منهج البرلمان التوفيق بين متطلبات التطور ومتطلبات الاستقرار،موضحا أن هذا المنهج ألزم المجلس التبصر فى الأحكام ودقة الصياغة، فضلاً عن الحس الاجتماعى والصالح العام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل كلمة المستشار الدكتور حنفي الجبالي فى ختام دور الانعقاد الاول فى الفصل التشريعي الثاني

ختام دور الانعقاد الاول للبرلمان

ولفت المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إلى المناقشات الجادة التى جرت تحت القبة حول أهم مشكلات الشعب وقضاياه وانتهت بمقترحات موضوعية وبناءة، تسهم فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع كفاءة الأداء.

قانون الثروة السمكية الجديد

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، خلال الجلسةالعامة اليوم الثللاثاء ،نهائيا على مشروع قانون إصدار قانون حمايةو وتنمية البحيراتوالثروة السمكية.

كما وافق أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بشأن تخفيف الأعباء علي الصيادين عن استخراج التراخيص الخاصة بهم والرسوم المقرره بشأنها، حيث بمشروع القانون المقدم من الحكومة هي بحد أقصي 8آلاف جنيه، إلا أن مقترح زعيم الأغلبية تحدث عن 5آلاف جنيه.

فلسفة القانون

وتتبلور فلسفة مشروع القانون في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.