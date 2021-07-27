التعليم تكشف موعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021

تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2021، اليوم على أن تعلن على الموقع الرسمى للوزارة ليحصل عليها الطلاب برقم الجلوس إلكترونيا.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تقرر عقد امتحانات الدبلومات الفنية "دور ثان" لجميع النوعيات صناعي - زراعي - تجاري- فندقى للعام الدراسي 2020/2021 اعتبارا من السبت 14 أغسطس 2021.

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021، جاهزة للاعتماد، حيث تم تحديد الطلبة الأوائل فى جميع التخصصات الفنية، موضحة أن نسب النجاح مرتفعة والنتيجة مطمئنة.

وأوضحت التربية والتعليم ، أنه تم البدء فى تقدير الدرجات من يوم 26 يونيو الماضى، واستمرت حتى 10/7 ويشترك فى عملية التقدير حوالي 45 ألف مقدر، وبعد انتهاء التصحيح يتم البدء في مراجعة النتيجة قبل اعتمادها.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية، شهدت إجراء الامتحانات في عدد (1431) مادة امتحانية، وتم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب (816948)، وبمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.

وعقدت الامتحانات وسط التزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب لحمايتهم من العدوى بسبب فيروس كورونا، كما شهدت الامتحانات تحرير محاضر غش للطلاب بعد ضبط هواتف محمولة ووسائل غش تقليدية فى بعض اللجان فى المدارس واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب.