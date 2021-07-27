رئيس النواب يعلن فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى.

وألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة نهاية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدا أن أهم ما تميز به المجلس هو احتوائه على تركيبة متنوعة من الأحزاب السياسية مثل الشعب كله ، تمثل الإرادة الحقيقية للمواطن والمصلحة العامة للوطن .

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، أنه من الإنصاف أن نقول إن المعارضة ما أخذت حظا مثلما أخذت في هذا المجلس، وأن الأغلبية ما وجهت نقد، مثلما وجهت في هذا المجلس، وهذا من أهم نجاحات مجلسكم.

وتابع رئيس مجلس النواب، " لقد كنت مؤمنا عن يقين بإعطاء المعارضة فرصتها ، فما ادخرت جهدا في دعم الممارسة الديمقراطية، وما تخلفت من تأييد الحوار الديمقراطي ، إذ إن نجاح المجلس ينسب إلينا جميعا".

ولفت حنفي جبالي، إلي أن المجلس خلال هذا الدور سارع الزمن في ظل اجراءات احترازية دقيقة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ما كان للمجبلس تحقيق مسئولياته لولا التزاماتكم بأمانة المجلس التي تفرض تحقيق مصالح الوطن وسوف تثبت الايام كم تحليتم بالشجاعة.