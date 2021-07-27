إنجازات مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول

جدة - نرمين السيد - حقق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال دور الانعقاد الأول إنجازلت ملموسة على أرض الواقع، إذ عقد نحو 58 جلسىة عامة، تحدث فيها 532 نائبا، بلغ عدد المداخلات 1.210.





وحرص المجلس على أن يبدأ دور الانعقاد الأول بممارسة مهامة الرقابية على أعمال حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، حيث ناقش بيانات 29 وزيرا، وأحالها إلى اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابى بشكل تفصيلى موسع. ووافق المجلس على 146 مشروع قانون، قدمت من الحكومة، باجمالى عدد مواد 1.749 مادة، كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات.

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