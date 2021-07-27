صور.. تدشين 6 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة محافظ بنى سويف لمحطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أعلى مبنى الوحدة المحلية لمجلس قروى طنسا بنى مالو، وذلك بحضور الدكتورعاصم سلامة، نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، محمد جبر معاون المحافظ، المحاسب هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة ببا.



واستمع المحافظ لعرض موجز عن المحطة التى تعتبر واحدة ضمن ست محطات لتوليد الطاقة الشمسية على مستوى مركز ومدينة ببا بطاقة إجمالية 75 كيلو وات للمحطات الــ 6 وإجمالى تكلفة مليون و150 ألف جنيه،حيث تم إنشاء تلك المحطات أعلى أسطح مبانى دواوين الوحدات المحلية بمجلس المدينة بطاقة 25كيلو وات، و5 محطات آخرى بــ"جزيرة ببا وسدس الأمراء،صفط راشين وقمبش الحمراء" بقدرة 10 كيلو وات لكل محطة "على حدة".



ويأتى ذلك فى إطار المشروع الذى تسعى فى تنفيذه المحافظة لتوفير الكهرباء اللازمة للمبانى الخدمية ومقار الوحدات المحلية والمصالح الحكومية من الطاقة الشمسية، وضمن توجه الدولة بتنويع مصادر الطاقة والتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والتى تتميز بسهولة أعمال صيانتها وربطها على الشبكة العمومية وتوافر مصدر دائم ومتجدد للطاقة من الشمس.