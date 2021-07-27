تعيين زاهى حواس أستاذا بمعهد كيمياء الدماغ والتغذية البشرية بلندن

جدة - نرمين السيد - ونشر الدكتور زاهى حواس، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورة من القرار. وجاء نص القرار كالتالى: "بناء على رؤية مجلس المعهد باعتبار الدكتور زاهى حواس شخصًا متميزًا من حيث السمعة الطيبة والإنجازات الوفيرة، لذلك قرر تعيينه أستاذًا له جميع الحقوق والامتيازات المتعلقة بهذا اللقب معتمدًا بختم المعهد والتوقيعات بخط اليد لكل من رئيس المعهد والعميد".

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