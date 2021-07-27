أبو العينين يهنئ النواب بانتهاء دور الانعقاد الأول: مصر أصبحت محل تقدير

جدة - نرمين السيد - هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أعضاء المجلس بانتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، قائلا: قدم المجلس بصمات غير تقليدية فى تاريخ مصر البرلمانى.





ووجه أبو العينين، التحية خلال الجلسة العامة لرئيس البرلمان، قائلا: عالم جليل من علماء القانون المستشار حنفى جبالى، مشيرا إلى أنه كان حديث مصر لقامته الوقورة فى إدارة المؤسسة التشريعية فى مصر، متابعا: أهنئكم بهذه القيادة الحكيمة وأهنأكم بكل الأنشطة والإنجازات خلال هذه الدورة.

وأضاف: لا يمكن الحديث عن إنجازات مصر اليوم أمام العالم، إلا ونحن نتحدث عن قائد المسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى اقتحم المشاكل، والذى قال: مصر هتبقى أد الدنيا.

وأكد أن مصر أصبحت محل احترام وتقدير كل دول العالم، موجها التحية للرئيس الذى اقتحم كل المشاكل ليعلن الجمهورية الثانية، مشيرا إلى أن مجلس النواب، كان له دورا فى التشريعات وكذلك الرقابة على الحكومة، لافتا إلى أن الحكومة قامت بإنجازات طيبة فى كل الأنشطة والقطاعات.

وأكد أن المجلس نجح فى تحقيق القيمة المضافة لمصر من خلال التشريعات وتعظيم الموارد المصرى، قائلا: مصر أخذت طريقا نحو البناء والتنمية.

وقال: فخور أن أكون فى هذا المجلس، لما قام به من إنجازات عظيمة لصالح مصر ومستقبلها، كما توجه بالتحية لكل الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والمرأة، قائلا: تحية للمرأة المصرية بعدما وضعت بصمة واضحة فى كل المجالات.