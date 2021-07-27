البابا يستقبل الأنبا دانيال رئيس دير الأنبا بولا

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ومقرر لجنة الرهبنة والأديرة بالمجمع المقدس.





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