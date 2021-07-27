صور.. إزالة التعديات عن حرم السكة الحديد غرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقالت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب الإسكندرية، إن الحملة شملت إزالة التعديات عن حرم السكة الحديد بمنطقة نجع العرب، ومزلقان المتراس باتجاه كوبرى 54.

وأشارت إلى إن الحملة أسفرت عن إزالة 22 باكية مخصصة لتربية الحيوانات وأسوار، مؤكدة على استمرار الحملات فى هذا السياق.

شارك فى الحملة حكمدار غرب الإسكندرية، ومأمور قسم مينا البصل، ومسئولى وزارة النقل وهيئة السكة الحديد، وسكرتير عام الحى، وإدارات "أشغال الطريق، المتابعة الميدانية، الرصد البيئى"، بحى غرب.