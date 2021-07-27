جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع صحيفة عقيدتى، ندوة علمية كبرى تحت عنوان "مخاطر استباحة المال العام والحق العام"، يوم الخميس، الساعة 12 ظهرًا، بديوان عام وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





ويدير الندوة إبراهيم نصر "مدير تحرير صحيفة عقيدتى"، وسيتم بثها "أون لاين" مؤقتًا، مع نشرها ورقيا فى صحيفة عقيدتى. ويشـارك فيهـا كل من الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد على سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخميس.. الأوقاف تنظم ندوة مخاطر استباحة المال العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.