رئيس مجلس النواب: حكومة مدبولى كانت على قدر المسؤولية

جدة - نرمين السيد - وقال جبالى، فى كلمته، "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى كل من السيدين وكيلى المجلس، النائب المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبوالعينين، على دورهما المقدر والمنتج فى القيام بمهام وكالة المجلس، وتعاونهما المثمر فى مكتب المجلس لما يمتلكاه من خبرات برلمانية كبيرة.. وأحمل كل التقدير والإعزاز لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب الذين كان لتعاونهم البناء الفضل كل الفضل فى هذا الحصاد المثمر والمنتج".

وأضاف: "أجد لزامًا على أن أزجى خالص الشكر لسيادة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ولحزب مستقبل وطن، الذى قدم صورة مضيئة للممارسة البرلمانية الصحيحة التى تعمل للمصلحة الوطنية فى المقام الأول، كما أتوجه بالشكر لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، والنواب المستقلين.. كما أحمل كل التقدير والإعزاز لنائبات البرلمان اللاتى استطعن أن يكن نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية، ومشاركتهن الفعالة فى أنشطة المجلس، وأحيى نواب المجلس من الشباب قادة الغد وأمل المستقبل".

وتابع: "باسمى وباسمكم جميعًا أوجه خالص شكرى وتقديرى للدكتور مصطفى كمال مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته للتعاون البناء مع مجلس النواب.. إذ كانوا على قدر المسئولية التى أوكلت إليهم.. وأتوجه بالشكر إلى سيادة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية لدوره البارز فى التنسيق بين المجلس والحكومة، وتوليه مسؤولية إيضاح وجهة نظر الحكومة فى كثير من الموضوعات".

وأمضى: "لا يفوتنى أن أتوجه بجزيل الشكر لقسم التشريع بمجلس الدولة على عظيم مجهوداتهم وملاحظاتهم على مشروعات القوانين المحالة إليهم.. كما أتوجه بالشكر والتقدير للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وأعضائه، وأمانته العامة، على ما قدموه من آراء ثاقبة فيما أحيل إليهم من تشريعات".

واستطرد: "أوجه كل الشكر والتقدير للمستشار أحمد مناع، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام للمجلس، ذلك الرجل النابه الذى بذل ما بخل، مواصلا الليل بالنهار بجهد خلاق وعمل دؤوب، ومتابعة مستديمة لشؤون العمل البرلمانى فى توقيتات ضاغطة، بأداء منضبط متميز.. وأتوجه بالشكر والتقدير أيضًا للمستشار محمد عبدالعليم، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانونى لرئيس المجلس، على إسهاماته المقدرة وجهده المتواصل للوصول إلى أفضل الصياغات التشريعية وأتقنها".

ووجه الشكر لـ "أعضاء الأمانة العامة، ولهيئة مستشارى المجلس، شركاء العمل، لما قدموه من بذل وعطاء بغية تعزيز قدراتنا البرلمانية، على نحو جمع بين المستوى الرفيع من الكفاية والإتقان، والسرعة والإنجاز.. بالإضافة إلى أجهزة الإعلام والإعلاميين فى الصحافة والإذاعة والتليفزيون، والمحررين البرلمانيين، الذين حرصوا على نقل صورة أمينة للممارسة البرلمانية داخل المجلس ولجانه.. والضباط وأفراد شرطة المجلس، على إخلاصهم وتفانيهم فى أداء واجبهم، فلهم كل التقدير والثناء".

وفى النهاية، قال: "أود أن أقول إن مجلس النواب إذ يقدم بيانه للشعب المصرى العظيم عن نتائج أعماله، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، رغم قصر مدته، فإنه يؤكد لأهله أبناء الشعب المصرى العظيم ويعدهم باستمرار بذل كل الجهود اللازمة دعماً للوطن والمواطن".