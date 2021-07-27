/642437/نجل-سميرة-سعيد-يهنئها-بنجاح-مون-شيري-لا-شئ-يسعدني-أكثر-من-تفوقك

حرص شادي النابلسي نجل الديڤا سميرة سعيد على تهنئتها بنجاح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «مون شيري»، وذلك بعد أن حققت نجاحًا واسعًا منذ طرحها على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد رسالة نجل سميرة سعيدة لها بعد نجاح أغنيتها الجديدة بعنوان «مون شيري».

سميرة سعيد برفقة نجلها

ونشر نجل سميرة سعيد صورة تجمعه بها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "لا شيء يسعدني أكثر من رؤيتك تتفوقي في أكثر ما تحب القيام به، من نجاح إلى نجاح إن شاء الله.. مون شيري، نحتاج لالتقاط صور جديدة".

طرحت الديفا سميرة سعيد أغنية جديدة بعنوان «مون شيري» ضمن ألبومها الجديد يوم 13 من شهر يوليو الجاري، وتعد هذه الأغنية الأولى من الألبوم حيث يبلغ عددهم 3 أغاني.

أغنية مون شيري لسميرة سعيد

تحمل أغنية «مون شيري» طابع وأجواء السبعينات، وتضم كلمات بالعربية والفرنسية، وهي من كلمات محمد القياتى، لحن بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب، وإنتاج محمد رشيدي، أما الميكس والماستر لخالد عز، والكليب من إخراج نضال هاني.

وتعاونت سميرة سعيد في ألبومها الجديد مع عدد من أشهر صناع الأغنية من الملحنين وهم: بلال سرور و محمد حمزة، ومن الشعراء محمد القياتي و شادي نور، ومن الموزعين هاني يعقوب وهاني ربيع.

سميرة سعيد تحقق نجاحًا ساحقًا بأغنية الساعة اتنين بالليل

وجدير بالذكر أن أغنية «الساعة اتنين بالليل» التي طرحتها سعيد مؤخرًا تمكنت من تحقيق نحو 2 ونصف مليون مشاهدة، بعد أسابيع من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وطرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة «الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن إخراج نضال هانى، وهى الأغنية الثالثة من ألبومها الجديد، الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى ينتهى طرحه مع نهاية موسم الصيف.