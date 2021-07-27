/642436/خطاب-تاريخي-لرئيس-النواب-بنهاية-دور-الانعقاد-الإرادة-الحقيقية-للمواطن-والمجلس-دعم-الممارسة-الديمقراطية-واستمرار-الاصطفاف-والتكاتف-الوطني-ضرورى-لمواجهة-المشكلات

تحدث رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، بالجلسة العامة اليوم، فى كلمة ختامية بنهاية دور الانعقاد الأول، والتى بدأها بنطق الآية الكريمة ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْأَرْضِ﴾.

دوت الخليج

رئيس النواب للأعضاء: ما كان لهذا المجلس أن يحقق مسئولياته لولا التزامكم بأمانة المسئولية

رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالي، كعادته وضع عبارات محددة وفى غاية الأهمية، فى مستهل حديثه حيث أكد للنواب أن المجهود الكبير المقدم من جانبهم مُقدر، كما أثنى على تحليهم بالشجاعة فى ظل تفشي فيروس كورونا، حيث قال:” ما كان لهذا المجلس أن يحقق مسئولياته لولا التزامكم بأمانة المسئولية التى تفرض القيام بمساندة مصالح الوطن والتعبير عن آماله وطموحاته، وسوف تثبت الأيام كم تحليتم بالشجاعة وكنتم على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها.

رئيس النواب: أهم ما يتميز به المجلس هو احتواؤه على تركيبة متنوعة من الأحزاب السياسية

فى إشارة إلى التركيبة السياسية التى اتسمت بالتنوع البارز فى مجلس النواب، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى أن أهم ما تميز به المجلس هو احتواؤه على تركيبة متنوعة من الأحزاب السياسية تمثل الشعب كله، وتمثل الإرادة الحقيقية للمواطن، والمصلحة العامة للوطن.

وانطلاقًا من مبدأ المساواة والمسؤلية المشتركة، أكد رئيس مجلس النواب، أن المعارضة ما أخذت حظًا مثلما أخذت فى هذا المجلس، مضيفًا:” وأن الأغلبية ما وجهت نقدًا مثلما وجهت فى هذا المجلس، موجهًا حديثه إلى النواب:” من أهم نجاحات مجلسكم، وكنت مؤمناً عن يقين بإعطاء المعارضة فرصتها، فما ادخرت جهداً فى دعم الممارسة الديمقراطية، وما تخلفت عن تأييد الحوار الديمقراطى، إذ إن نجاح المجلس ينسب إلينا جميعاً”.

رئيس مجلس النواب: مشكلات الواقع السياسي والاقتصادي تحتاج من الجميع التكاتف

وأضاف رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى:” واسمحوا لى فى هذا المقام أن أؤكد على أن مواجهة مشكلات الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى تحتاج من الجميع إلى التكاتف والاصطفاف حول الوطن، بشكل صادق ودؤوب، ودعونا نقرر بصراحة ووضوح أنه يمكن دوماً الاختلاف فى التفاصيل، ولكن لا يمكن أبداً الاختلاف على الوطن وسلامته، فهذه هى الديمقراطية، وهذا هو منهاج الدولة الذى أرسى دعائمه فخامة السيد رئيس الجمهورية، سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى”.

واستكمل رئيس النواب حديثه قائلًا:” الزميلات والزملاء المحترمون، لقد كان مجلسكم الموقر مدركاً لمدى الحاجة إلى التشريع ومدى ملاءمته، فكان منهج المجلس التوفيق بين متطلبات التطور ومتطلبات الاستقرار، ولقد ألزمه هذا المنهج التبصر فى الأحكام ودقة الصياغة، فضلاً عن الحس الاجتماعى والصالح العام”.

رئيس النواب: أهم مشكلات الشعب وقضاياه انتهت بمقترحات موضوعية وبناءة

لم تخلوا عبارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وطرح هموم الشعب ومشكلاته من كلمة رئيس مجلس النواب، حيث قال:” لقد جرت فى هذه القاعة مناقشات جادة حول أهم مشكلات الشعب وقضاياه وانتهت بمقترحات موضوعية وبناءة، تسهم فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع كفاءة الأداء”.

وتابع:” اعتمد المجلس على لجانه النوعية التى تضطلع بإنجاز العديد من المهام التى تزيد من فاعلية المجلس باعتبارها عنصراً تنفيذياً فى إمداد المجلس بالطاقة اللازمة ومساعدته فى اتخاذ قراراته من خلال رصد وتجميع المعلومات عن الوقائع والحقائق المتعلقة بموضوع العملية التشريعية أو الرقابية، وتقديم تقارير عنها تمكن المجلس من تكوين رأيه حولها”.

واستطرد رئيس النواب حديثه قائلًا:” لقد بذلت كل لجان المجلس جهوداً مقدرة ظهرت نتائجها مثمرة على صفحة أعمال المجلس”.

وتابع:” لقد استطعتم القيام بدوركم الرقابى بشكل مرضى من خلال استخدام مختلف أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ولقد بلغت أرقاماً غير مسبوقة تعكس بكل صدق نبض الشارع وتلقى اهتمام القاعدة العريضة من الجماهير، واستطعتم أن تقيموا جسراً من التواصل والتفاعل مع كل ما يهم المواطن ويؤثر عليه.

وأختتم:” كما استطاع المجلس متابعة الأحداث السياسية التى تجرى فى منطقتنا العربية، وقارتنا الأفريقية، حيث حرص المجلس - رغم الظروف التى فرضتها جائحة فيروس كورونا - على ممارسة مهامه من ناحية الدبلوماسية البرلمانية، فقد تواصل المجلس مع الهيئات النيابية والمنظمات البرلمانية الدولية، وكان صوته مسموعاً ومؤثراً فى المحافل الدولية كافة، انطلاقاً من مكانة مصر ودورها المحورى بين الأمم، بفضل السياسة المتزنة والعاقلة التى وضع قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى”.