/642435/بسبب-واجبة-فاسدة-إصابة-عامل-وزوجته-بحالة-تسمم-في-قنا

شهد مركز فرشوط شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، إصابة عامل وزوجته، بحالة تسمم، بعد تناولهما واجبة غذئية فاسدة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة عامل وزوجته بحالة تسمم بقنا

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا ، إخطارا، بإصابة كل من « سعدى صبري وزوجته » ، بحالة تسمم ، بعد تناولها غذاء فاسد بفرشوط شمال قنا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقنا إلى مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزى ، لتلقى العلاج اللازم ، تحت اشراف الدكتور ضياء الدين محمد.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق أخر لقى طفل وعامل مصرعهما و أصيب 5 أشخاص أخرون، فى مشاجرة بين أبنا العمومة فى قرية المجابرة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بسبب مشاكل عائلية، وتمت السيطرة على الوضع الخطير وفرض طوقا أمنيا بالمنطقة، وتم الفصل بين الطرفين وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كان تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع مشاكل بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة، نتج عنها مقتل 2 وإصابة 5 من المشاركين في المشاجرة، تم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج.