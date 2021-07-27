/642382/في-عيد-ميلاده-الـ-51-تعرف-على-بداية-المسيرة-الكروية-لخالد-الغندور-وتاريخ-مشاركاته-مع-الفارس-الأبيض-والبطولات-التي-توج-بها-ومشواره-في-مجال-الفن-بعد-الإعتزال

يحتفل خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ 51، ويمتلك قائد الفارس الأبيض السابق تاريخ حافل بالإنجازات في مشواره الكروي، ويعرض دوت الخليج أبرز الإنجازات والمعلومات عن خالد الغندور:

مشوار خالد الغندور مع كرة القدم

ولد خالد الغندور في 27 من شهر يوليو 1970، والتحق بمنتخب مدرسته وهو في العام الثاني من المرحلة الإعدادية، وقام مدرس التربية الرياضية بتلقبية بإسم “بندق”.

وبدأ مشواره الإحترافي مع كرة القدم، في قطاع الناشئين بنادى هليوبوليس بمصر الجديدة، ثم انتقل إلى صفوف فريق الزمالك، وبدأت معه مسيرة النجاح والتتويج بالعديد من البطولات.

تاريخ مشاركاته مع الزمالك

صعده عصام بهيج إلى الفريق الأول، وخاض أول مباراة رسمية مع الفارس الأبيض في موسم 1988/1989، أمام فريق المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري العام، وانتهت بالتعادل السلبي.

لعب الغندور في أول ديربي له في موسم 1990/1991، وكانت ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر، وانتهت بتأهل الأهلي إلى المباراة النهائيةن بعد فوزه بثنائية نظيفة.

شارك الغندور مع فريق الزمالك في 209 مباراة في جميع المسابقات، استطاع خلالهما تسجيل 29 هدف، منها 8 أهداف في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

خاض بندق تجربة إحتراف في نادي كاظمة الكويتي في موسم 1997/1998، وعاد مرة أخرى إلى الزمالك، واستمر في صفوف الفارس الأبيض حتى عام 2004، ثم انتقل بعده غلى فريق الترسانة، وأعلن اعتزاله في عام 2005.

بطولاته

توج خالد الغندور بـ 17 بطولة مختلفة محلية وقارية، حيث حصد بطولة الدوري المصري الممتاز 4 مرات، وكأس مصر مرتين، وبطولتين كأس السوبر المصري، بالإضافة إلى تتويجه ببطولة دوري ابطال إفريقيا 3 مرات، ومثلهم من بطولة كأس السوبر الإفريقي، وبطولة كأس أفرو أسيوي، ومرة من كأس السوبر المصري السعودي، وبطولة كأس العرب مع المنتخب الوطني.

وظائفه بعد الإعتزال

قرر الغندور الإتجاه إلى المجال الغداري عقب اعتزاله كرة القدم، وتولى منصب مدير فريق الزمالك، ولكن لم يستمر طويلا، ثم حاول الدخول إلى مجال الفن، بتمثيله فيلم “زي الهوى”، عندما شارك بدور زغلول مع خالد النبوي وغادة عبدالرازق وداليا البحيري، ولكن لم يستمر طويلا أيضا، ثم استقر في مجال الإعلام، ويعمل حاليا مقدم برنامج “زملكاوي” على قناة الزمالك.