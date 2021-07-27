مراحل اختبارات مسابقة تعيينات البنك الزراعي 2021

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دوت الخليج

مراحل اختبارات مسابقة تعينات البنك الزراعي 2021

المرحلة الأولى من الاختبارات "اختبار قياس درجة إجادة اللغة الإنجليزية" لقياس مهارتي الاستماع والقراءة. المرحلة الثانية من الاختبارات "اختبار القدرات" وتكون هذه المرحلة لمن اجتاز فقط المرحلة الأولى من مراحل التقييم، وسوف يتم إرسال موعدها بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاختبارات.

طرق التقديم لوظائف البنك الزراعي المصري

بحسب البنك الزراعي فإن الجهة المسئولة عن تنفيذ الاختبارات هي المعهد المصرفي المصري الكائن في: 22 (أ) شارع الدكتور أنور المفتي -مدينة نصر –القاهرة وأشار البنك إلى ضرورة ارتداء كمامة من ثلاث طبقات وفلتر، مع ارتدائها طوال فترة التواجد داخل موقع الاختبار. وأكد البنك أنه سيتم استدعاء فقط أولئك الذين يستوفون الشروط المعلنة (وفقا لاحتياجات البنك والأعلى تقدير).