رئيس النواب فى ختام دور الإنعقاد الاول :اللجان النوعية تمد المجلس بالطاقة اللازمة لاتخاذ قراراته«صور»

/642427/رئيس-النواب-فى-ختام-دور-الإنعقاد-الاول-اللجان-النوعية-تمد-المجلس-بالطاقة-اللازمة-لاتخاذ-قراراتهصور

ثمن المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، رئيس مجلس النواب، بالدور الذي تقوم به اللجان النوعية، و التى تضطلع بإنجاز العديد من المهام التى تزيد من فاعلية المجلس باعتبارها عنصراً تنفيذياً فى إمداد المجلس بالطاقة اللازمة،فضلا عن مساعدته فى اتخاذ قراراته من خلال رصد وتجميع المعلومات عن الوقائع والحقائق المتعلقة بموضوع العملية التشريعية أو الرقابية،إضافة إلى تقديم تقارير عنها تمكن المجلس من تكوين رأيه حولها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل كلمة رئيس البرلمان فى ختام دور الانعقاد الاول

ختام دور الإنعقاد الأول

وأشار المستشار الدكتور حنفي الجبالي خلال كلمته فى ختام دور الإنعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني،إلى أنه كل لجان المجلس بذلت جهوداً مقدرة ظهرت نتائجها مثمرة على صفحة أعمال المجلس.

قانون الثروة السمكية الجديد

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، خلال الجلسةالعامة اليوم الثللاثاء ،نهائيا على مشروع قانون إصدار قانون حمايةو وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

كما وافق أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بشأن تخفيف الأعباء علي الصيادين عن استخراج التراخيص الخاصة بهم والرسوم المقرره بشأنها، حيث بمشروع القانون المقدم من الحكومة هي بحد أقصي 8آلاف جنيه، إلا أن مقترح زعيم الأغلبية تحدث عن 5آلاف جنيه.

وتتبلور فلسفة مشروع القانون في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.