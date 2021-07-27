عمرو يوسف يتعاقد على مسلسل جديد بعنوان «العقد»

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دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل الفنان عمرو يوسف الجديد بعنوان «العقد».

مسلسل العقد لعمرو يوسف

ينتمي مسلسل «العقد» إلى نوعية أعمال ال 6 حلقات، وهو من إخراج كولين توج، وتواصل الشركة المنتجة حاليًا التعاقد مع باقي النجوم المشاركين في بطولة المسلسل.

عمرو يوسف يخرج من سباق رمضان 2021

وجدير بالذكر، أن عمرو يوسف خرج من السباق الرمضاني المنقضي، بعد أن قررت الشركة المنتجة لمسلسل «الملك» عدم عرضه خلال مسلسلات رمضان 2021، وذلك لأنه مازال هناك العديد من أعمال الجرافيك والتصميمات التي تعود للعصر الفرعوني لم يتم الانتهاء منها ومن أجل أن تخرج هذه التصميمات والديكورات بشكل مناسب للعصر الفرعوني لابد أن يتوفر عنصر الوقت، ولهذا قررت الشركة المنتجة تأجيل عرض العمل للعام المقبل، أو عرضه بعيدًا عن السباق الرمضاني.

فيلم «أولاد رزق» الجزء الثاني

وكانت آخر أعمال الفنان عمرو يوسف الجزء الثاني من فيلم «أولاد رزق» بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافًة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.