رئيس النواب فى ختام دور الإنعقاد الأول :الأدوات الرقابية سجلت أرقاماً غير مسبوقة «صور»

/642424/رئيس-النواب-فى-ختام-دور-الإنعقاد-الأول-الأدوات-الرقابية-سجلت-أرقاما-غير-مسبوقة-صور

أشاد المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بالدور الرقابي لأعضاء البرلمان، مضيفا”لقد استطعتم القيام بدوركم الرقابى بشكل مرضى من خلال استخدام مختلف أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية.

دوت الخليج يرصد كلمة رئيس النواب فى ختام دور الانعقاد الاول

الادوات الرقابية

وأكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي،رئيس مجلس النواب، أن استخدام الأدوات الرقابية خلال دور الإنعقاد الأول، بلغت أرقاماً غير مسبوقة تعكس بكل صدق نبض الشارع وتلقى اهتمام القاعدة العريضة من الجماهير، ، مثمنا إقامةجسرا من التواصل والتفاعل مع كل ما يهم المواطن ويؤثر عليه.

قانون حماية الثروة السمكية الجديد

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، خلال الجلسةالعامة اليوم الثللاثاء ،نهائيا على مشروع قانون إصدار قانون حمايةو وتنمية البحيراتوالثروة السمكية.

كما وافق أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بشأن تخفيف الأعباء علي الصيادين عن استخراج التراخيص الخاصة بهم والرسوم المقرره بشأنها، حيث بمشروع القانون المقدم من الحكومة هي بحد أقصي 8آلاف جنيه، إلا أن مقترح زعيم الأغلبية تحدث عن 5آلاف جنيه.

وتتبلور فلسفة مشروع القانون في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.