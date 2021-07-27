تأكيدا لـ دوت الخليج ...البرلمان يرفع دور الانعقاد الأول و«مفيش تعديل وزاري»

/642422/تأكيدا-لـ-تحيا-مصر-البرلمان-يرفع-دور-الانعقاد-الأول-ومفيش-تعديل-وزاري

تأكيدا لما نشره موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، أمس الاثنين، بشأن انتهاء دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وعدم التقدم بأي تعديلات وزارية علي حكومة المهندس مصطفي مدبولي، كما تردد فى الساعات الماضية، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفع أعمال دور الانعقاد الأول رسميا اليوم، مع عدم الإعلان عن تعديلات وزارية علي حكومة مدبولي.

رفع دور الانعقاد الأول لمجلس النواب وكانت مصادر خاصة قالت لموقع دوت الخليج، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سيرفع دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني اليوم الثلاثاء، بعد أن بدأت أعماله في الثاني عشر من يناير 2021، حيث من المنتظر أن تشهد جلسة اليوم الانتهاء من مشروع قانون الثروة السمكية، والتصويت النهائي علي قانون الري.، وهو ما حدث بالفعل بجانب نظر تقرير لجنة القيم وتوجيه اللوم للنائب محمد عبد العليم داود.

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