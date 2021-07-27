/642420/قرار-من-النيابة-بشان-المتهمين-بقتل-فتاة-ملهى-العجوزة

قررت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس سيدة وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل فتاة وتقطيع جثتها، وإلقائها على طريق الواحات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية لتفاصيل حبس سيدة وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيق

وكشفت التحقيقات الأولية للجريمة: « أن خفير عثر على حقيبة سفر، في منطقة صحراوية على طريق الواحات البحرية، تحوي جثة فتاة مقسومة ومتقطعة لـ 20 قطعة، ومذبوحة وعليها آثار تعذيب.

النيابة العامة تقرر حبس سيدة وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات

وأضافت التحقيقات أن المتهمة تعمل مع المجني عليها في ملهى ليلي بالعجوزة، واستدرجتها لشقتها، ليقوم زوجها بالاعتداء عليها بسبب مشاكل بينهما، لكن الفتاة قاومت الزوج ما دفعهم لقتلها وتقطيع جثتها والتخلص منها على طريق الواحات.

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، هويه المتهمان بقتل فتاة الملهى الليلي، وتقطيع جثتها 20 قطعة والتخلص منها بطريق الواحات في الجيزة، ونقلها بواسطة سيارة، والتخلص منها داخل حقيبة بطريق الواحات، بمدينة 6 أكتوبر.

اعترافات المتهم بقتل صديقة زوجته

اعترف الزوج المتهم بقتل فتاة أمام اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتقطيع الجثة إلى 20 قطعهة، ونقلها بواسطة سيارة، والتخلص منها داخل حقيبة بطريق الواحات، بمدينة 6 أكتوبر، أن القتيلة تعمل بملهى ليلي بالعجوزة، وأن زوجته تعمل بصحبتها بالملهى وقامت زوجتة باستدرجتها لشقتهما حتى تمكن من الاعتداء عليها انتقاما منها بسبب خلافات بينهما.

كما أكد الزوج أثناء التحقيقات معه:« أن القتيلة قامت بمقاومته وقام بإنهاء حياتها عن طريق سلاح أبيض « سكين»، ثم قطع جثتها بالإشتراك مع زوجته، وتخلصا من جثتها في طريق الواحات خوفًا من كشف أمرهم »