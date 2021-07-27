« هشموا رأسه علشان التوك توك».. تأجيل محاكمة المتهمين بذبح شاب في الشرقية

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أجلت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين الثلاثة، بذبح شاب بمدينة أبوحماد، لسرقة دراجته البخارية «التوك توك وهاتفه المحمول»، إلى الدور الأول من شهر أكتوبر المقبل، لضم اوراق للقضية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل محاكمة المتهمين الثلاثة بذبح شاب في الشرقية

تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية لشهر فبراير من نفس العام، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثمان« محمد وليد حافظ» 21 عامًا، سائق دراجة بخارية «توك توك»، مُقيم بأبو حماد، مقتولًا مصابا بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد وتهشم بالرأس وجرح طعنى بالرقبة ، بجوار نزلة كوبرى «العباسة» بطريق «أبو حماد – التل الكبير»، بدائرة مركز أبو حماد.

فحص معاملات الضحية للتوصل إلى الجناة

وعلى الفور تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتى أخطرت لمباشرة التحقيقات.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، بقيادة اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالشرقية، وتم فحص معاملات الضحية للتوصل إلى الجناة.

سرقة دراجة بخارية « توك توك»

واتضح قيام كل من « حسين ال » 26 عامًا، عاطل، و«جمال س أ» 22 عامًا، عاطل و« محمد ح ع»، الشهير بـ «تناحة» 26 عامًا، عاطل جميعهم مقيمين بندر أبوحماد، بارتكاب الواقعة، بقصد قتل الضحية وسرقة التوك توك منه، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3711 جنح أبو حماد، وقررت نيابة أبوحماد، برئاسة محمد حماد، مدير النيابة بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهم إلى محكمة الجنايات.