/642426/أمهات-مصر-سعادة-وفرحة-بسبب-سهولة-علم-النفس-والاجتماع-ولابد-من-القضاء-على-ظاهرة-تسريب-الإمتحان

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن إمتحان علم النفس والإجتماع لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة جاء سهلا وأسعد الطلاب.

دوت الخليج

مؤسس أمهات مصر: هناك حالة من الفرحة وسط أولياء الأمور والطلاب على مستوى الجمهورية

وأضافت عبير أحمد، مؤسس أمهات:” هناك حالة من الفرحة والسعادة وسط أولياء الأمور والطلاب علي مستوي الجمهورية، مؤكدين أن الإمتحان في مستوي الطالب المتوسط وهدية للطلاب، وعوضهم عن الإمتحانات التش شهدت صعوبة في الأسئلة، فضلا عن أن الوقت المخصص للإمتحان كان كافيا مع عدد الأسئلة.

مؤسس أمهات مصر تستنكر قيام طالبة تصوير ونشر أسئلة امتحان علم النفس

واستنكرت عبير أحمد، مؤسس أمهات مصر، قيام طالبة بمحافظة الغربية بتصوير ونشر أسئلة من إمتحان علم النفس والإجتماع علي صفحات السوشيال ميديا وفي حيازتها قلم كاميرا، وكذلك ضبط طالب بمحافظة الجيزة صور الإمتحان وسربه علي الإنترنت وفي حيازته جهاز تابلت مهكر، مستطرده: "الطلبة دي بتدمر مستقبلها ليه؟، وكمان عايزين يضروا زملائهم ويقضوا علي تكافؤ الفرص"، مطالبة الوزارة وكافة الجهات المعنية بالتكاتف للقضاء علي هذه الظاهرة.