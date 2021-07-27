انت الان تتابع تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لشهر يوليو 2021م والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - إن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم أصبحت بمثابة عادة يقوم بها العديد من الأشخاص كل 3 أشهر من العام عندما تصدر شركة المصرية للاتصالات الفاتورة التي من خلالها يتم معرفة قيمة المكالمات التي تمت خلال هذه الفترة، وحينها يمكن للشخص أن يدفع الفاتورة إلكترونياً أو اختيار أي وسيلة دفع أخرى، ومن الخدمات الأخرى التي تقدمها شركة المصرية للاتصالات أو شركة وي أيضاً هي خدمة طلب الفاتورة التفصيلية لكي يظهر للعميل كافة التفاصيل الموجودة في الفاتورة، لكن للحصول على هذه الخدمة بيتم دفع رسوم إضافية على الفاتورة، ومن هنا سوف ننتقل للشرح التفصيل عن كيفية الاستعلام، وما هي المواعيد المخصصة لدفعها، وغيرها من المعلومات الهامة عن التليفون الأرضي.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

هناك مواعيد محددة لدفع فاتورة التليفون الأرضي من كل عام حيث يتم دفعها كل ثلاثة أشهر وتبدأ من منتصف شهر يناير، وتترك الشركة للعملاء فترة سماح شهر حتى منتصف فبراير، ثم يتم إصدار الفاتورة التالية في منتصف إبريل، ويوجد فترة سماح أيضاً حتى منتصف شهر مايو، وبعدها يتم إصدار الفاتورة الجديدة في منتصف يوليو مع وجود مدة السماح لمنتصف أغسطس، ويتم إصدار أخر فاتورة بالعام في منتصف أكتوبر، وفترة سماح لمنتصف نوفمبر، ولكن إذا حدث تأخير في سداد قيمة الفاتورة بعد انتهاء فترة السماح سيصبح التليفون الأرضي يعمل باستقبال المكالمات فقط، وإذا لم يتم دفع الفاتورة بعد مرور شهر أخر ستقوم الشركة بقطع الحرارة عن التليفون، وفرض غرامة على العملاء الذين تخلفوا عن دفع الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم