التعليم توجه عناية أولياء أمور الطلاب الراغبين في التقدم لمدارس المتفوقين (stem)

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عناية أولياء أمور الطلاب الراغبين في التقدم لمدارس المتفوقين (stem) ومدرسة المتفوقين بعين شمس – الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم اتباع الخطوات عبر الرابط التالي:

https://exls.emis.gov.eg/

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للفئات التي لم يتاح لها التسجيل الإلكتروني ومستوفين لشروط القبول بهذه المدارس التقدم يدويًا بأوراقهم إلى الإدارة العامة للامتحانات في موعد أقصاه 2021/8/3 وهم الفئات المذكورة عبر الرابط الإلكتروني.

وأعلنت الوزارة أنه لن يسمح للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني ولم يستوفوا أوراقهم فى قسم شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين، كما يتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمي للوزارة للطلاب الذين تقدموا فعليًا بأوراقهم.