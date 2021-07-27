وزير التنمية المحلية يبحث مع الدكتور على جمعة دعم القرى الأكثر احتياجاً...

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير بمقر الوزارة .

وخلال اللقاء تم استعراض آخر مستجدات المشروعات الجارية والتى تقوم بها مؤسسة "مصر الخير" في مختلف محافظات الجمهورية

والتنسيق مع المؤسسة على إدارة بعض المشروعات بالمحافظات ، كما تم بحث زيادة التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة مصر الخير خلال الفترة المقبلة خاصة في إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

ومن جانبه أشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التى تقوم بها مؤسسة مصر الخير ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجتمع المصرى لدعم جهود الدولة في عدد من المشروعات التي تهم المواطنين بما يساهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً .

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وعلى رأسها " مصر الخير" لإحداث نقلة نوعية فى الريف المصرى تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وكذا مساعدة الدولة في حل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين في المحافظات .

وأوضح " شعراوى " أن المؤسسة تتعاون مع الوزارة أيضاً لترسيخ العدالة الإجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الأكثر احتياجاً فيما يخص تنفيذ برنامج توصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحي وإدخال مياه الشرب لغير القادرين ، بالإضافة إلى تطوير عدد من القري بمحافظات الصعيد لتصبح قري نموذجية متكاملة الخدمات بعد الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وإقامة مشروعات إنتاجية متناهية الصغر لأهالي القرية لتوفير دخل ثابت لهم وفرص عمل مستدامة .

حيث أشاد اللواء محمود شعراوى بالدور الهام والحيوى الذى قامت به مؤسسة مصر الخير في دعم أبناء المحافظات وتقديم المساعدات العينية والمادية في القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وهو ما شهد نجاحاً خلال عيد الأضحى المبارك وتوزيع لحوم صك الأضحية على آلاف الأسر .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن "مصر الخير" مؤسسة رائدة في المجتمع المصرى وحجم أعمالها تضاعف خلال السنوات الماضية ويستفيد من مشروعاتها عدد كبير من الأسر بالمحافظات في مختلف المشروعات التي تقوم بها على أرض المحافظات .

ومن جانبه قدم الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير الشكر لللواء محمود شعراوى على الدعم الذى تقدمه الوزارة فيما يخص العديد من المشروعات التي تقوم بها المؤسسة على أرض المحافظات .

وقال الدكتور على جمعة أن مصر الخير تهتم بعدد من الملفات التي تهم الأسر المصرية من التعليم وتوفير السكن الكريم والصحة والبحث العلمى وغيرها تنفيذاً لشعار المؤسسة "تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية.

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير أن المؤسسة شاركت في مرحلة الإنطلاق لمبادرة حياة كريمة بالعمل علي تطوير عدد (37) قرية بمحافظات: المنيا و أسيوط وسوهاج وقنا من إجمالي 174 قرية مستهدفة خلال المرحلة الأولى من المبادرة

كما أشار الدكتور علي جمعة إلى المساهمة المستمرة من مصر الخير لدعم الفئات الأكثر استحقاقاً بقرى "حياة كريمة" من خلال الحملات الموسمية من كراتين المواد الغذائية وتوزيع اللحوم ،

الجدير بالذكر أن مؤسسة مصر الخير خلال المرحلة الأولي لمبادة حياة كريمة قامت بتطوير ورفع كفاءة (1782) منزل، ونفذت (40) قافلة طبية (شاملة ورمد) كما قدمت خدمات طبية متنوعة (2820 نظارة طبية و 934 عملية عيون و 433 عملية جراحية و 168 جهاز تعويضى)، كما نفذت مصر الخير أيضاً (14) قافلة بيطرية قدمت (11800) خدمة الإنتاج الحيوانى، وأيضاً تم توصيل مياه لـ (322) منزل.

بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة مدرسة النهايا الإبتدائية بمحافظة اسيوط، وأيضاً ساهمت المؤسسة فى التطوير الشامل لقرية الدهسة بقنا من خلال تطوير (5) مدارس و وحدة صحية و مد شبكات مياه بالقرية.