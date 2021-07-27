أكبر منصة للسفر فى العالم تختار القاهرة ومرسى علم كأفضل الوجهات السياحية

جدة - نرمين السيد - احتلت مصر المرتبة الثانية فى قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطن التشيكى لصيف 2021، وذلك نقلا عن التقرير الذى أعده محرك البحث جوجل عن أفضل خمسة وجهات سياحية يبحث عنها المواطن التشيكى لقضاء إجازته خلال عام 2021، حيث حصدت مصر 21.845 عملية بحث على موقع جوجل خلال شهور الربيع.





وأشار موقع Prague Morning التشيكى، وفقا لبيان وزارة السياحة، إلى أن مصر وجهة سياحية فريدة من نوعها، حيث يمكن للزائر مشاهدة آثارها والتعرف على حضارتها العريقة والمدن النابضة بالحياة وساحل البحر الأحمر الخلاب. وفى سياق متصل اختار موقع "تريب أدفايزر"، (Tripadvisor) والذى يعتبر أكبر منصة للسفر فى العالم، مدينة القاهرة والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، كما اختار زيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصرى بالتحرير والرحلات النيلية بالقاهرة من أفضل التجارب المميزة والغير عادية على مستوى العالم، وذلك طبقا للقوائم التى نشرها الموقع لتسلط الضوء على الوجهات السياحة الأفضل والأكثر رواجا بين المسافرين. ويتم اختيار هذه القوائم طبقا للتعليقات والتقييمات التى يدونها المسافرون للأماكن التى يمكن زيارتها والأنشطة التى يمكن ممارستها بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم فى الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعى لتريب ادفايزر.

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