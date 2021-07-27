صور.. محافظ الجيزة: وفاة شخص والبحث عن زوجته أسفل عقار الوراق

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، وفقا لبيان صحفى، إن العقار مكون من دور أرضى وأربع طوابق وصادر بشأنه قرار ترميم منذ شهرين، من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يقم قاطنى العقار بترميمة رغم إعلان سكانه والمقيمين به بذلك وهو الأمر الذى أدى لسقوطه نظراً لسوء حالته البنائية.

وأشار المحافظ، إلى أنه فور ورود البلاغ فى الساعات الأولى من صباح اليوم تم التعامل الفورى مع الحادث من خلال مرفقى الحماية المدنية والإسعاف وحى الوراق لإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار حفاظاً على سلامة المواطنين وللتأكد من عدم وجود أى تداعيات أخرى، مشيراً أنه تم غلق حركة السير بمحيط العقار لحين الانتهاء من عملية رفع الأنقاض بواسطة معدات حى الوراق وهيئة النظافة، مؤكداً إنه تم تكليف لجنه المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة كافة العقارات المجاورة للعقار المنهار للتأكد من السلامة الإنشائية لهم.

ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعى بتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة والوقوف بجانبهم، حيث أسفر انهيار العقار عن وفاه رومانى موسى فوزى والبالغ من العمر 32 عاما، وما زالت زوجته تحت الأنقاض وتتسارع الجهود لإنقاذها، وقدم محافظ الجيزة خالص العزاء لأسرة المتوفى.