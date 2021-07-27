إنفوجراف- احذر.. مخالفات جسيمة فى قانون المرور الجديد

جدة - نرمين السيد - ضمت هذه العقوبات والمخالفات "اقتطاع جزء من نهر الطريق، إقامة مطبات صناعية، مصانع الدراجات الآلية ومركبات التوك توك، التى لا يتم ترخيصها قبل بيعها، إنشاء منشآت جاذبة لتردد المواطنين دون دراسة الأثر المرورى".

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