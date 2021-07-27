صور- لتنفيذ مشروعات.. بروتوكول للتعاون بين الإنتاج الحربى ومحافظة الدقهلية

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى، ومحافظة الدقهلية بشأن تجديد التعاون بين الطرفين فى عدد من المجالات.





وقع البروتوكول وفقا لبيان صحفى، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

وأشار الوزير مرسى، إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الطرفين فى العديد من المجالات حيث ستقوم الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بموجب هذا البروتوكول بتوفير العديد من الإمكانيات والخدمات التى تساعد على تنمية وتطوير محافظة الدقهلية ومنها (إنشاء ورفع كفاءة مصانع تحويل المخلفات إلى سماد عضوى – إنتاج وتوريد الآلات المستخدمة فى رفع المخلفات وتحسين البيئة – إنشاء ورفع الكفاءة للمبانى والمنشآت ورصف الطرق- تجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية – توريد وتركيب وإنشاء نظم إنتاج الطاقة المتجددة والنظم الموفرة للطاقة والتجهيزات والأثاث وكاميرات المراقبة – توريد وتركيب محارق النفايات الطبية الخطرة وكذلك عربات ومعدات إطفاء الحريق – إنشاء وتنفيذ شبكات وبرامج قواعد البيانات الإلكترونية ونظم الإدارة والمتابعة الآلية) وغيرها من المجالات الأخرى والتى سيتم تنفيذها فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة مصر -2030.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن هذا التعاون يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص، بما يعود بالنفع على المواطنين ويدفع عجلة العمل إلى الأمام، وكذا الاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للإنتاج الحربى من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكداً على حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربى على تنفيذ المشروعات التى تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

من جانبه أعرب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن ثقته فى إمكانيات شركات الإنتاج الحربى الموكل إليها تنفيذ بنود هذا البروتوكول، نظرًا لما حققته من نجاحات فى تنفيذ المشروعات التى يتم إسنادها لها بالجودة المطلوبة وفى التوقيتات المحددة، بما يتوفر بها من خبرات أهلتها لتكون شركات رائدة فى المجالات كافة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستقوم بموجب هذا البروتوكول بتحديد المشروعات والأعمال والخدمات والتوريدات المطلوبة وإتاحة البيانات والخرائط المساحية والرسومات الهندسية إلى شركات الإنتاج الحربى للقيام بدورها فى تنفيذ تلك المشروعات، وذلك فى إطار قيام المحافظة بوضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة للتطوير فى المحافظة، بما يساهم فى تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، حرص الوزارة على توجيه مختلف الإمكانيات المتاحة بالشركات التابعة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظة الدقهلية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة فى استغلال الموارد المتاحة.