/642417/هزيمة-ساحقة-لهادية-وضحى-في-منافسات-زوجي-ريشة-الطائرة-بأولمبياد-طوكيو-2020

أنهى الثنائي المصري، ضحى هاني وهادية حسني، اليوم الثلاثاء، منافسات زوجي سيدات ريشة الطائرة، الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

تعرض الثنائي المصري ضحى هاني وهادية حسني، لهزيمة قاسية على يد الثنائي الكندي راتشيل هونديريتش وكريستين، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات زوجي سيدات الريشة الطائرة بأولمبياد طوكيو 2020.

وانتهى اللقاء بهزيمة الثنائي المصري بنتيجة شوطين دون مقابل، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

الشوط الأول 21/5، والشوط الثاني 21/6.

يذكر أن هادية حسني وضحى هاني، كا قد خسرو في الجولة الأولى، على يد الثنائي الياباني، بنتيجة شوطين دون مقابل، بالإضافة إلى الهزيمكة امام ثنائي كندا بنفس نتيجة الجولة الأولى، وكانت مباراة اليوم تحصيل حاصل

وبالنتائج السابقة أصبحت مواجهة اليوم ضد كندا بمثابة تحصيل حاصل.

تعد مشاركة الثنائي المصري هادية حسني وضحى هاني، هي المرة الأولى التي تشارك فيها مصر في منافسات زوجي السيدات للريشة الطائرة في الأولمبياد.