/642413/اعرف-اكتر-من-المصرية-للاتصالات-وخدمة-140-دليل
خدمة 140 دليل يسأل عنها عملاء شركة المصرية للاتصالات من شبكة WE وذلك لأنه يتيح للعملاء الاستفسار عن أي شىء في أي وقت و من أي مكان.
دوت الخليج
مزايا خدمة 140 دليل من المصرية للاتصالات
كل المستجدات الخاصة بجائحة كورونا، عناوين المستشفيات و أرقامها و تستفسر عنها وعن معامل التحاليل و الحجر الصحي. عناوين وأماكن جهات العمل المختلفة ، سواء كانت حكومية أو خاصة و أرقامها و مواعيدها وكل جديد عنها. كل التفاصيل الخاصة بالبنوك و الأطباء و الصيدليات و مراكز الأشعة و المدارس و الجامعات و الفنادق و الأماكن السياحية وغيرها من الأنشطة التجارية في مصر .
خدمة 140 دليل من المصرية للاتصالات
توصل لأرقام التليفون الأرضي علي مستوي الجمهورية. أسعار العملات ، و الذهب و الفضة و درجات الحرارة و مواقيت الصلاة . الأكواد الخاصة بدول العالم المختلفة ، وفروق التوقيت والعملات بتاعتها . الخطوط الساخنة وأرقام الطوارئ لجميع الخدمات . جميع عناوين المقرات واللجان الانتخابية.
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