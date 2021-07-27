ملاكم مغربي «عض» منافسة في أغرب لقطة في أولمبياد طوكيو 2020.. «صور»

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قام الملاكم المغربي يونس باعلا بـ “عض" منافسه النيوزيلندي ديفيد نيكيا، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات الوزن الثقيل بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

أثار الملاكم المغربي يونس باعلا، الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعدما رصدت كاميرات المراقبة ما فعله منافسات الوزن الثقيل بأولمبياد طوكيو 2020، حيث قام بـ“عض” منافسة، ويعرض دوت الخليج أهم اللقطات:

وانتهى اللقاء بفوز النيوزلندي ديفيد نيكيا على المغربي يونس باعلا، حيث انتهى بنتيجة 5/0، وتأهل إلى دور الثمانية من المنافسة.

نتائج البعثة المصرية اليوم الثلاثاء

- ودعت المصرية بسملة السلاموني منافسات الترايثلون “الثلاثي الحديث” بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

خرجت بسملة السلاموني من منافسات الترايثلون، بفعاليات ركوب الدراجات قبل أن تشارك في فعاليات الجري، وذلك بسبب قيام صاحبة المركز الأول بفعاليات ركوب الدراجات، بتخطيها بلفة كاملة.

- خروج دينا مشرف بطلة مصر في تنس الطاولة، من منافسات فردي السيدات بتنس الطاولة، وذلك بعد تعرضها للهزيمة على يد الهولندية بريت إيرلاند، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات دور الـ 16 بأولمبياد طوكيو 2020.

-ودع الثنائي سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف، منافسات 10 م مسدس زوجي مختلط في الرماية، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو،.

جاء ترتيب الثنائي سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف، في المركز الـ 18 من أصل 20 فريق مشاركا، ليودعوا منافسات 10 م مسدس زوجي مختلط في الرماية بأولمبياد طوكيو 2020، حيث تنص اللائحة على تأهل أول 8 مراكز فقط وخروج الأت 12 مركز الأخير.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.