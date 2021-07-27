/642400/طعنها-في-الشارع-قرار-جديد-من-النيابة-بشأن-مقتل-ربة-منزل-على-يد-لص-حاول-سرقة-حقيبتها

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل ربة منزل خلال محاولته سرقة حقيبة يدها 4 أيام على ذمة التحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القضية

مطاردت المتهم والقبض عليه

وأوضحت التحقيقات أن المتهم حاول سرقة حقيبة الضحية وعندما قاومته اعتدى عليها بسلاح أبيض«سكين»، ما أسفر عن مقتلها، وتصادف مرور قوة أمنية بمحيط الحادث، ونجح أفرادها في مطاردته والقبض عليه .

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغًا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض في الطالبية، وأشارت تحريات رجال المباحث أن المجني عليها خلال سيرها بالشارع حاول عاطل سرقة حقيبتها وعندما قاومته اعتدى عليها بسلاح أبيض.

وفي سياق أخر أقدم شخص يعاني من مرض نفسي، على قتل ربة منزل بعدما انهال عليها طعنًا بسلاح أبيض «مطواه» وسط الشارع خلال مرورها مما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها في« البطن والصدر»، في شارع ضياء في منطقة الكوم الأخضر فيصل بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

إشارة من غرفة عمليات النجدة

ترجع تفاصيل الجريمةعندما تلقي اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، مفاده تلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد وقوع جريمة قتل بشارع ضياء بمنطقة الكوم الأخضر فيصل بدائرة القسم.