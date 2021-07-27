/642399/وفاة-والد-الفنان-محمد-رجب-إثر-أزمة-صحية-مفاجأة

توفى ،منذ ساعات قليلة، والد الفنان المصري محمد رجب، والذي تعرض لوعكة صحية مفاجأة قبل رحيله، وحتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

دوت الخليج يكشف أسباب وفاة والد الفنان محمد رجب، الذي وافته المنية منذ ساعات قليلة.

شقيق محمد رجب يعلن وفاة والدهما

أعلن عمرو رجب شقيق الفنان محمد رجب وفاة والدهما، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب في تأثر شديد: "توفى أبي».

محمد رجب يطالب الجمهور بالدعاء لوالده

وسبق وأن طالب رجب جمهوره مؤخرًا بالدعاء لوالده بالشفاء العاجل عبر خاصية «استوري» عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث كتب: "أرجو الدعاء لأبي بالشفاء العاجل".

محمد رجب يتألق في دراما رمضان 2021

وعلى الصعيد الآخر شارك الفنان محمد رجب في السباق الرمضاني المنصرم بالجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

كما قدم مؤخرًا مسلسل «ضربة معلم» تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

«ضربة معلم» يمثل التعاون الثانى على التوالى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى تحقق في مسلسل «الأخ الكبير»، والذى شاركت فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.