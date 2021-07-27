/642396/محمد-إيهاب-بطل-الأثقال-سايبين-الأولمبياد وجايين-يحلولي-لجنة-الكشف-عن-المنشطات
أعلن محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رياضة رفع الأثقال عن خضوعه لتحليل منشطات مفاجئ للمرة الخامسة استعدادا لبطولة العالم المقرر لها شهر نوفمبر المقبل
ويرصيد دوت الخليج التفاصيل:
ونشر محمد إيهاب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك” وعلق:”سايبين الأولمبياد وجايين يحلولي لجنة الكشف عن المنشطات والتحليل الدولي المفاجئ الخامس للكشف عن المنشطات لعام 2021 استعداداً لبطولة العالم بشهر نوفمبر القادم بمشيئة الله”.
انطلاق أولمبياد طوكيو
انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.
تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد
تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.
محمد إيهاب كان يطمح فى الحصول على استثناء من قبل اللجنة الأولمبية الدولية للمشاركة فى أولمبياد طوكيو فى ظل الطلب التى تقدمت به إلى اللجنة الأولمبية الدولية خاصة أن البطل الأولمبى محمد إيهاب لم يكن ضمن اللاعبين الذى ثبت عليهم تهمة المنشطات التى تسببت فى حرمان الإتحاد المصرى من المشاركة .
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