النيابة الإدارية تحقق فى انهيار عقار الوارق

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في ضوء ما رصدته إدارة الإعلام برئاسة الهيئة، حيال ما تم تداوله بوسائل الإعلام المختلفة صباح اليوم بشأن انهيار العقار رقم ٣ شارع أبو النصر متفرع من شارع القومية والمكون من طابق أرضي وعدد ثلاثة أدوار" متكررة بمنطقة القومية التابعة لحي الوراق بمحافظة الجيزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧ / ٧ / ٢٠٢١.

دوت الخليج

انهيار عقار بمنطقة القومية بالجيزة

فإنه وبالعرض على المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، لكشف مدى وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية قِبل المختصين بالأجهزة المعنية كان من شأنها وقوع الحادث.

هذا وكانت منطقة القومية التابعة لحي الوراق، قد شهدت خلال الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء انهيار عقار، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة لرفع الأنقاض والبحث عن جثث أي ضحايا، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا بانهيار منزل مكون من 5 أدوار في منطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت قيادات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

ومن ثم قام قطاع الكهرباء بمحافظة الجيزة بفصل التيار الكهربائي والغاز منعا لتفاقم الأمور، ويعكف رجال الإنقاذ على البحث عن وجود سكان تحت الأنقاض من عدمه.

وكشفت المعاينة الأولى لرجال الحماية المدنية أن صاحب المنزل المنهار قام بتعليته طابقين إضافيين دون تصريح مما تسبب في تصدع جدرانه وانهيار العقار.