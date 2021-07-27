/642393/نتائج-أولمبياد-طوكيو-2020-السباحة-الأسترالية-كايلي-ماكيون-تتوج-بذهبية-سباق-100-متر-ظهر-للسيدات

توجت السباحة الأسترالية كايلي ماكيون، اليوم الثلاثاء، بالميدالية الذهبية في منافسات السياحة لسباق 100 متر ظهر للسيدات، في النسخة الحالية من الأولمبياد والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

أستراليا تتوج بذهبية سباق 100 متر ظهر للسيدات

استطاعت السباحة الأسترالية كايلي ماكيون، من الحصول على المركز الأول في سباق 100 متر ظهر للسيدات بمنافسات السباحة بأولمبياد طوكيو 2020، لتتوج بالميدالية الذهبية.

احتلت كايلي ماكيون المركز الأول، في منافسات سباق 100 متر ظهر للسيدات، مسجلة 57:47 ثانية، بعد أن حطمت الزمن القياسي الأولمبي في هذا السباق.

وجاءت في المركز الثاني الكندية كايلي ماسيه، بزمن 57:72 ثانية، لتتوج بالميدالية الفضية.

بينما جائت في المركز الثالث الأمريكية ريجان سميث، بزمن 58:05 ثانية، لتتوج بالميدالية البرونزية.

نتائج البعثة المصرية اليوم الثلاثاء

- ودعت المصرية بسملة السلاموني منافسات الترايثلون “الثلاثي الحديث” بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

خرجت بسملة السلاموني من منافسات الترايثلون، بفعاليات ركوب الدراجات قبل أن تشارك في فعاليات الجري، وذلك بسبب قيام صاحبة المركز الأول بفعاليات ركوب الدراجات، بتخطيها بلفة كاملة.

- خروج دينا مشرف بطلة مصر في تنس الطاولة، من منافسات فردي السيدات بتنس الطاولة، وذلك بعد تعرضها للهزيمة على يد الهولندية بريت إيرلاند، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات دور الـ 16 بأولمبياد طوكيو 2020.

-ودع الثنائي سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف، منافسات 10 م مسدس زوجي مختلط في الرماية، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو،.

انطلاق أولمبياد طوكيو 2020

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس الماضي الموافق 23 من شهر يوليو الحالي، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.