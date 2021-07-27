فيلم «مش أنا» يشهد تراجعًا ضخمًا في الإيرادات

/642392/فيلم-مش-أنا-يشهد-تراجعا-ضخما-في-الإيرادات

يشهد فيلم «مش أنا» منذ انتهاء موسم عيد الأضحى تراجعا كبيرا في الإيرادات مقارنة بما حققه من أرقام قياسية منذ بداية عرضه في مصر وخارج مصر.

دوت الخليج يرصد إيرادات فيلم «مش أنا»

حصد فيلم «مش أنا» أمس الإتنين إيرادات وصلت إلى 530 ألف جنيه ليصل إجمالى إيراداته بدور العرض السينمائى منذ عرضه إلى 36 مليونًا و680 ألف جنيه فى 34 يوم عرض، ويعتبر ماحققه الفيلم أمس تراجع ليس بالهين.

قصة فيلم مش أنا

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته، والفيلم من بطولة ماجد الكدوانى وحلا شيحة وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق، ويظهر من خلاله تامر بشكل مختلف عن أفلامه السابقة، ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني.

فيلم «مش أنا» يسجل أعلى افتتاحية لفيلم عربي بالسعودية

وشهد فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني حالة من الازدهار داخل السينمات المصرية والعربية، إذ أنه لازال يحافظ على تصدره بتحقيق أعلى الإيرادات منذ بداية عرضه، وتجاوزت إيرادات الفيلم منذ عرضه في 23 يونيو، حاجز ال9 ملايين جنيهًا داخل دور العرض المصرية، ليخرج الفيلم خارج حدود مصر ويحقق نجاحًا ملحوظًا في السينمات السعودية حيث سجل أعلى افتتاحية لفيلم عربي بأكثر من 60 ألف تذكر.

تامر حسني يتألق بأغنية صعبة

تصدرت أغنية «صعبة» للفنان تامر حسني تريند رقم 3 على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في المحتوى الرائج للموسيقى بعدما كانت تحتل التريند الخامس، كما تخطت حاجز الـ 15 مليون مشاهدة كل هذا في ثلاث أيام فقط من طرح العمل، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبد الرحمن شوقي وإخراج تامر حسني، ومن إنتاج شقيقة حسام حسني.

وتقول كلمات أغنية صعبة: “انتي صعبه في حضنك الغرام معدتش يوصفه كلام ويسكت اللسان قدام جمالك..ولو تنام عنيه تسيطري في نومي عليا انتي صعبة..نار في قلبي نار بعدك انتحار يطلع النهار مع ابتسامتك..حبك احتلال انساكي شئ محال عايز اعيش واموت اسير حلاوتك..صعبه صعبه انتي صعبه لا بجد مش مداعبه انتي واخدة قلبي لعيه..جامدة جامدة في الجمال والحسن جامدة بس عاملة غامضه لمضه لا مينفعش الكلام جده”.