/642391/الكاف-يغرم-الأهلي-8-آلاف-دولار-بسبب-استخدام-الجمهور-الألعاب-النارية-في-المدرجات

الكاف يغرم الأهلي 8 آلاف دولار بسبب استخدام جمهوره الذي حضر لقاء الترجي بملعب رادس لبعض الألعاب النارية في المدرجات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم غرامة مالية على الأهلي بسبب سلوك جماهيره في لقاء الترجي بدوري أبطال إفريقيا الشهر الماضي.

اللقاء الذي جمع الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بملعب رادس شهد أحداثا ساخنة قبل بدايته، جعلت الاتحاد الإفريقي يفرض عقوبات قوية على الترجي .

وأشار مسؤولو المباراة إلى أن جمهور الأهلي المتواجد بملعب رادس استخدم بعض الألعاب النارية في المدرجات.

حيث قوانين ولوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومن حيث المواد 82 و 83.1 و 83.3 من لائحة الانضباط، قررت اللجنة فرض غرامة مالية على الأهلي قدرها 8 آلاف دولار لسلوك المتفرجين غير الرياضي.

قبل بداية اللقاء قام جمهور الترجي ببعض أحداث الشغب في المدرجات ما أدى لإطلاق سلطات الأمن للغاز المسيل للدموع للسيطرة عليهم.

مما اضطر لاعبو الأهلي لمغادرة ملعب رادس عقب تعرضهم للاختناق بالإضافة لطاقم التحكيم بقيادة فيكتور جوميز.

تدريبات الأهلي

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم، الثلاثاء، استعداداته لخوض مباراة أسوان المقرر لها بعد غد، الخميس، في بطولة الدوري الممتاز .

والتى يأمل خلالها المارد الأحمر في الفوز لمواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز الصعب الذي تحقق في الثواني الأخيرة على حساب الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الماضية.

ويتدرب الأهلي اليوم بعد الحصول على راحة 24 ساعة عقب مباراة الإنتاج الحربي.

مر شرفي للنادي الأهلي

حرص فريق الإنتاج الحربي على إقامة ممر شرفي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني، بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

وجاءت خطوة لاعبي الإنتاج الحربي بإقامة الممر الشرفي، تقديراً للإنجاز الكبير الذي حققه الفريق بعد الاحتفاظ بدوري الأبطال والوصول إلى النجمة العاشرة.

نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بالدوري

حقق النادي الأهلي فوز ثمين علي الإنتاج الحربي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء مؤجل بين الطرفين في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تاخر الأهلي في نتيجة المباراة وتقدم الإنتاج على الأهلي في معظم أوقات اللقاء بين الطرفين.