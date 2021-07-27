أميرة العادلي تتقدم بطلب إحاطة بشأن تحول مدرسة التعليم الصناعي في الحي الثاني بالعبور وكرًا للمخدرات

/642390/أميرة-العادلي-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-تحول-مدرسة-التعليم-الصناعي-في-الحي-الثاني-بالعبور-وكرا-للمخدرات

تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي،وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مدرسة التعليم الصناعي في الحي الثاني بمدينة العبور، والتي اصبحت وكراً للمخدرات ومرتعاً للفساد والبطلجة.

موازنة وزارة التربية والتعليم

وقالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب ، فى طلب الاحاطة المقدم منها،أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعلنت عن تخصيص اموال من الموازنة لبناء المدارس وزيادة عدد الفصول لاستيعاب الزيادة السكانية، وتوفير التعليم للأجيال القادمة ،موضحة أن الوزارة لا تلتفت للمدارس الموجودة بالفعل ومنذ عشرين عاما لم يدخلها طالب واحد، مشيرة أنها اصبحت وكرا للمخدرات ومرتعا للفساد والبلطجة ولم تتحرك الوزراة لنجدتها أو اعادة تأهيلها حتي هذه اللحظة .

اهدار المال العام

وأكدت النائبة أميرة العادلي ،عضو مجلس النواب، أن هذا الاهمال يتعارض بشكل صريح مع توجهات الوزارة المعلنة، مضيفة، أن تخصيص أموال من الموازنة لبناء المدارس الجديد قبل تاهيل تلك الموجودة يعد اهدار للمال العام واستنزاف لحقوق المواطنين .