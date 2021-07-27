دوت الخليج يرصد تطورات انهيار عقار بالجيزة.. فرض كردون أمني وفصل التيار الكهربائي لتسهيل رفع الأنقاض «صور»

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تعرضت إحدى العقارات السكنية بمنطقة القومية (حى الوراق) محافظة الجيزة، إلى انهيار كامل صباح اليوم، نتيجة عدم ترميمه لفترة نهائيًا رغم حالات التصدع والشقوق الموجودة به.

دوت الخليج يرصد بالتفصيل تطورات انهيار عقار القومية بالجيزة

وقبل قليل تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ أول ضحية كانت تحت الأنقاض، وذلك بعدما استعان رجال الحماية المدنية بعدد من اللوادر للتمكن من إزاحة المسلحات الخرسانية.

محافظة الجيزة: قرار القومية المنهار لم يُنفذ بشأنه قرار الترميم

ووفقًا لما جاء فى بيان لمحافظة الجيزة فإن العقار المنهار قد صُدر بشأن قرار ترميم، إلا أنه لم ينفذ الأمر الذى أدى إلى سقوط العقار نتيجة التصدعات والتشقاقات به.

هذا وقامت رجال الشرطة بفرض كردون أمني، بمحيط عقار منطقة القومية بالجيزة، حرصًا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لأى أذى نتيجة ترامي أطرف البنايات السكنية المجاورة.

كما قام قطاع الكهرباء بمحافظة الجيزة بقطع التيار الكهربائي لتسهيل عمل رجال الحماية المدنية الذين يقومون برفع الأنقاض حاليًا وإنقاذ المواطنين الذى لم يتمكنوا من الفرار أثناء انهيار العقار.

يرصد موقع دوت الخليج من خلال محرره عددًا من الصور والتفاصيل المتعلقة بالحادث، حيث فرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني للسيطرة على موقع الحادث وتجنبًا لعدم إصابة المواطنين.