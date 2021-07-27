محافظة الجيزة: العقار المنهار بالقومية صُدر بشأنه قرار ترميم ولم يتم التنفيذ

/642372/محافظة-الجيزة-العقار-المنهار-بالقومية-صدر-بشأنه-قرار-ترميم-ولم-يتم-التنفيذ

قالت محافظة الجيزة فى بيان لها:” إن عقار القومية المنهار حديثًا سبق أن صُدر بشأنه قرار ترميم ولم يتم تنفيذه، مشيرة إلى أن مالك العقار طالب بترميمه لكن لم يكن هناك استجابة للأمر ما أدى إلى سقوطه مؤخرًا.

دوت الخليج

انهيار منزل في منطقة الوراق

وفى صباح اليوم سقط عقار سكني بمنطقة القومية بمحافظة الجيزة، وتمكنت الأبناء من الخروج منه قبل السقوط مباشرة، بينما لم يستطع الأب والأم من الفرار، وجارى البحث عنهم الآن من قبل قوات الحماية المدنية تحت الأنقاض.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الجيزة قد أخلت عقارين مجاورين لعقار شارع القومية المنهار منذ قليل، حيث انهار العقار رقم 3 شارع أبو النصر متفرع من شارع القومية، مكون من 4 ادوار "أرضى و3 أدوار".

وقامت محافظة الجيزة على الفور بإخلاء العقارات المجاورة من السكان

وأدى سقوط العقار الواقع فى منطقة القومية بمحافظة الجيزة الى إنهيار جزئى بعقار مجاور، ولذا قامت محافظة الجيزة بإخلاء العقارات المجاورة من السكان لحين معاينتها .

هذا وشكل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة ، لبيان مدى تأثرها بالانهيار.

وتواجد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة بمكان الانهيار لمتابعة رفع الركام بالتنسيق مع الحماية المدنية.