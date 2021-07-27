/642369/لينك-وزارة-التموين-الاستعلام-عن-بطاقة-التموين-وعدد-الأفراد

يبحث المواطنون الأن عن تحديث بيانات بطاقة التموين و ذلك بعد أن حدث إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020 على موقع www.tamwin.com.eg من أجل اضافة المواليد لبطاقات التموين حيث أن اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 دعم مصر تابعة لها tamwin في الصفحة الرسمية لوزارة التموين تنزيل مواليد التموين 2021 على رقم تفعيل بطاقة التموين على بوابه مصر الرقميه وهي دعم مصر بدل فاقد بطاقات التموين 2020 من خلال التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين موقع دعم مصر الرسمي حيث أن موقع دعم مصر الاستعلام عن بطاقة التموين دعم مصر إضافة مواليد في شهر يوليو الجاري 2021 اضافة المواليد استعلام عن أفراد بطاقة التموين و هي اضافة مواليد لبطاقة التموين.

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تحديث بيانات بطاقة التموين

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال هذ الرابط www.tamwin.com.eg و يسجل المواطن رقم الموبايل الخاص به في اضافة المواليد لبطاقات التموين للمراجعة بشرط أن يكون مسجلا باسمه أو باسم أحد المستفيدين في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 أشهر اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 دعم مصر كما يشترط أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التموين.

لينك وزارة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد

يمكن الدخول إلى لينك وزارة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين tamwin وعدد الأفراد من هذا الرابط www.tamwin.com.eg.

اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 دعم مصر

الدخول إلى موقع وزارة التموين من www.tamwin.com.eg الضغط على ضم أفراد أسرتي بعد اختيار الخدمات التموينية يتم كتابة جميع البيانات الخاصة بمالك البطاقة على بوابه مصر الرقميه الرقم المصنع وهو الرقم اسفل تاريخ الميلاد بالبطاقة الشخصية كتابه اسم الام فقط الضغط على التالي كتابه رقم سري خاص بصاحب البطاقة اضغط التالي بعد ذلك يمكنك اضافة الابناء وباقي افراد الاسرة اضغط على حفظ تنزيل مواليد التموين 2021 عند مراجعة طلبك لاضافة المواليد سيتم التواصل معك بواسطة وزارة التموين المصرية.