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يسأل عملاء البريد المصري عن خدمة الحوالات الفورية الدولية عبر شبكة البريد الدولية يقدم البريد المصري خدمة تبادل الحوالات المالية الدولية مع العديد من دول العالم.

دوت الخليج

البريد المصري يقدم خدمة الحوالات الفورية الدولية

يأتي هذا باستخدام تبادل البيانات الإلكترونية في البريد المصري، وذلك باستخدام تقنيات تشفير البيانات المتطورة لضمان سلامة البيانات المرسلة عبر الشبكة البريدية.

مزايا خدمة الحوالات الفورية الدولية

خدمة فعالة و موثوقة و آمنة يتم دفع جميع التحويلات الواردة بالعملة المحلية يمكن الحصول على الخدمة من مكاتب البريد الواسعة الإنتشار داخل مصر ، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على التحويلات الواردة في أي مكان ملائم لهم. تخضع الخدمة لنظام و لوائح الاتحاد البریدي العالمي