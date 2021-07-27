الكراكة حسين طنطاوى تصل قناة السويس استعدادا لانضمامها لأسطول الهيئة

جدة - نرمين السيد - صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن الكراكة الجديدة "حسين طنطاوى" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط وصلت فجر اليوم الثلاثاء قناة السويس محمولة على متن سفينة الغطس "Tai An Kou"، قادمة من ميناء روتردام فى هولندا متجهة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة، وذلك استعداداً لانضمامها لأسطول كراكات الهيئة تمهيداً لاحتفالية كبرى لإجراء مراسم رفع العلم المصرى عليها.





جاء ذلك فى بيان صحفى نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيس بوك. وتتمتع الكراكة "حسين طنطاوى" بمواصفات متطورة، حيث يبلغ طولها الكلى 147.4 متراً، وعرضها 23 متراً، وغاطسها 5.5 متراً، وإنتاجية تبلغ 3.600 متر مكعب من الرمال/ ساعة على طول خط طرد عائم يبلغ 4 كيلو متر، وقدرة كلية 29.190 كيلو وات، مع القدرة على التعامل مع كافة أنواع التربة، بما فيها الصخرية، وسيتم اشتراكها فى إنجاز مشروع ازدواج وتوسعة وتعميق المجرى الملاحى بمجرد انتهاء تجارب الاستلام من الجانب الهولندى.

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