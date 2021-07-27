صور.. دورة تدريبية لأئمة الأوقاف على المهارات الإعلامية بجامعة عين شمس

جدة - نرمين السيد - وتستمر الدورة التدريبية لمدة 3 أيام تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف ا.د مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، والدكتورة رشا الديدى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف علمى ا.د هبة شاهين رئيس قسم عاوم الإتصال والإعلام.



وأشاد الدكتور محمود الفخرانى مساعد وزير الأوقاف لشؤون الامتحانات والتدريب بمدى التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس لتدريب وإعداد الإئمة جيدا لمعرفة مستجدات العصر والعلوم التى تفيده فى تحقيق رسالتهم، وكذلك تزويدهم بالمهارات الازمة للتعامل مع وسائل الاعلام وتقديم الخطاب الدينى بصورة تلائم مستحدثات العصر والتواصل الفعال مع المجتمع.



وأكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب على قيمة وقامة الإمام التى نعتز بها فى مجتمعنا نتعلم منهم الكثير، مشيرا إلى أن هذه الدورات تهدف إلى فك الاشتباك بين المفاهيم الكلاسيكية والتصورات الحديثة، وكيفية ابراز آيات الخالق للأخرين بمختلف فئاتهم وثقافتهم مما يستلزم مهارات معينة للتواصل مع المجتمع، بهدف الالمام بلغة العصر التى تتطور بصورة سريعة جدا وكيفية إدارة الحوار مع الآخر بشكل ثقافى واجتماعى.



وأشارت الدكتورة رشا الديدى وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الكلية عقدت دورات فى اللغة العربية، وإرشاد نفسى واجتماعى، مشيدة بدقة اختيار الأئمة ودورهم فى المجتمع.



وأوضحت الدكتورة هبة شاهين رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب أن الدورة التدريبية تتضمن موضوعات تساعد الأئمة بما لديهم من علم فى تنمية مهارات فنون الإلقاء والتأثير فى الجمهور، التواصل اللفظى والغير لفظى، الإدارة الإعلامية للأزمات إلى جانب تأثير الإعلام التقليدى والحديث.